الجيزة تزيل مقابر مبنية بالمخالفة على الأراضى الزراعية فى منشأة القناطر

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حملات الرصد والمتابعة من ضبط أعمال بناء مخالف (مقابر) وتعديات على أراضي زراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقد قامت المحافظة من خلال مركز منشأة القناطر بإزالة التعديات والمخالفات التي شملت إزالة 2 مبنى مقامة بالمخالفة بالتعدى على الأرض الزراعية بقرية الحسانين ومصادرة الأخشاب ومشتملات البناء وتحرير محضر بالواقعه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمت إزالة 2 مقبرة بمنطقة الوساطي بقرية العقباوى، زمام المنصورية مقامة بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكانت المحافظة أزالت من خلال حي جنوب بإزالة قاعة كاملة تابعة لمطعم تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحه وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

كما أزالت أجهزة محافظة الجيزة عدد من المبانى، التى تحجب الرؤية عن نهر النيل، حيث تم إزالة مبانى بنقابة المعلمين لمخالفتها التراخيص.