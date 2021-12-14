الجزائر ترصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون"

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء ، رصد أول حالة مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأوضح معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر، فى بيان له، أن الحالة المصابة هى لوافد أجنبي، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الإصابة فى سياق تحاليل "التسلسل الجيني" التى يقوم بها المعهد فى إطار مراقبة السلالات المتحورة.

وذكر المركز أن الشخص المصاب يحمل جنسية أجنبية، ووصل إلى الجزائر يوم 10 ديسمبر الجاري، حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني، طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحى الذى وضعته السلطات الجزائرية؛ وكانت نتيجته إيجابية، مما استدعى إخضاعه لفحص" PCR" فى المعمل الخاص بمعهد باستور وتم اكتشاف إصابته بالسلالة المتحورة "أوميكرون".

وعلى الصعيد الوبائى العالمي، أوضح المعهد الجزائرى أن غالبية الحالات المبلغ عنها فى العالم حتى الآن لهذه السلالة المتحورة هى حالات خفيفة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، كما أن بعض الحالات تم شفاؤها فى بريطانيا مؤخرا.

يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذى تم إنشاؤه فى عام 1894 ينتمى إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها فى مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية .