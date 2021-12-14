الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع جمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بكفر الشيخ

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها 281 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بشأن توفيق أوضاع جمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بكفر الشيخ.



ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 10/4/2021 لجمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بكفر الشيخ بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية، وعلى الطلب المقدم من فوزي أحمد عبدالله المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وبناءا على ما عرضه وكيل المديرية بالمذكرة المؤرخة في 10/10/2021، تقرر توفيق أوضاع جمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بكفر الشيخ.



وتعد مجالات عمل الجمعية، رعاية الفئات الخاصة والمعاقين والطفولة والأمومة، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والدينية، فضلا عن تقديم المساعدات الاجتماعية.



وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي، وحل الجمعية وأيلولة أموالها طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية لـ(صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية).











