الجامعة العربية تشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف أعمال الاستيطان بالجولان

بيشوى رمزى

شددت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء على ضرورة الزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية الاستيطانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل.

وأدان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة - في بيان بمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان فيما سُمي بـ"قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1981 - البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان، مؤكدة أن هدف هذا القرار الإسرائيلي هو طمس هوية الجولان العربي السوري المحتل.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت اختارت حلول الذكرى الأربعين لهذا الإعلان بضم الجولان، لتعلن خطتها لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المستعمرين في الجولان، والذي يشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسما (اسيف ومتار)، بالإضافة إلى بناء آلاف الوحدات في مستوطنة (كتسرين) إلى جانب المشاريع الزراعية وغيرها لترسيخ الوجود اليهودي في الجولان إمعاناً في العدوان وتحدي القانون والشرعية الدولية.

وأوضحت الجامعة أن آثار هذا القرار العدواني الذي جوبه بموجة احتجاج ورفض من أهالي الجولان، وانطلاق شرارة "الإضراب الكبير" الذي نفذه الأهالي لمدة ستة أشهر، واجهوا خلالها انتهاكات إسرائيلية جسيمة وأعمال تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير السلمي عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وقمعهم للتخلي عن مقاومتهم المشروعة.

وأكدت دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأكد أن قرارها لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يحول دون تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

كما جددت الجامعة العربية، رفضها وتأكيدها بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.

وطالبت الجامعة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للاستقرار والسلم في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة - في بيانها - تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية.