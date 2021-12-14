وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ 31 عملية استهداف للجماعة، وجرى تدمير 20 آلية عسكرية .

وأوضح التحالف أنه نفذ أيضا عمليات في الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، مؤكدا أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

يذكر أن اتفاقية ستوكهولم هي اتفاقية طوعية بين أطراف النزاع في اليمن تم التوصل إليها بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 13 ديسمبر عام 2018. وأقرها مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2451 لعام 2018.



والتزمت الأطراف ، وفق الاتفاقية، بوقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفقوا على إعادة انتشار مشترك للقوات، وتأمين الموانئ، وإنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة، واستخدام العائدات من الموانئ لدعم مدفوعات الرواتب الخدمة المدنية.



كما نص الاتفاق على تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) الذي اعتمد في 16 يناير 2019.



كما اتفق الطرفان على تزويد مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر بقوائم نهائية للسجناء والمحتجزين والمختطفين أو أي أشخاص قُبض عليهم خلال الأحداث، وإنشاء مجموعة عمل فنية للتركيز حصريًا على الجوانب اللوجستية والتقنية للتبادل.



واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الوضع في تعز، تضم ممثلين عن أطراف النزاع والمجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة.



