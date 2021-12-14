اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:43 م
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الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحى بدار السلام فى سوهاج بتكلفة 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:11 م
الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحى بدار السلام فى سوهاج بتكلفة 20 مليون جنيه المدفن الصحي بدار السلام
سوهاج – محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من أعمال إنشاء المدفن الصحي الآمن بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.

ويذكر أن المدفن الصحي تم إنشاؤه على مساحة 6 أفدنة، ويشمل خلية هندسية بمساحة 3 أفدنة، وبحيرة التبخير، وسواتر ترابية، وطرق داخلية، مصممة طبقا لأعلى المواصفات العالمية لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة، والتي تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح والحفاظ على البيئة، والتخلص من آثار المقالب العشوائية والدفن غير المحكوم.

المدفن الصحي بدار السلام (1)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (2)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (3)
المدفن الصحي بدار السلام
المدفن الصحي بدار السلام (4)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (5)
المدفن الصحي بدار السلام

المدفن الصحي بدار السلام (6)

المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (7)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (8)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (9)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (10)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (11)
المدفن الصحي بدار السلام
 
المدفن الصحي بدار السلام (12)
المدفن الصحي بدار السلام

اللواء طارق الفقي

محافظ سوهاج

المدفن الصحي الآمن بالظهير الصحراوي

قرية نجوع مازن

مركز دار السلام

وزارة التنمية المحلية

تطوير منظومة النظافة

المدافن الصحية

التخلص الآمن من القمامة والمخلفات

المدافن الصحية المعزولة

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