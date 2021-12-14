الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا فى الضفة الغربية

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا من محافظات مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة و5 من الخليل جنوبًا و4 من محافظة طولكرم شمالا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين في مُحافظة بيت لحم جنوبي القدس، كما تم اعتقال شاب من نابلس الشمالية خلال تصدي أهالي قرية اللبن لمحاولة مستوطنين اقتحام مدرسة بنات ثانوية.

من ناحية أخرى، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، 3 دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت بئرًا لجمع مياه الأمطار، في منطقة بجنوب الخليل قريبة من مستوطنة "بني حيفر".