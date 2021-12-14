الأمن الروسى يعتقل العشرات من أنصار جماعة "النازيين الجدد"

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أكثر من 106 أشخاص من أنصار جماعة "النازيين الجدد" في 37 منطقة روسية.



وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أنه كان اثنان من جماعة "النازيين الجدد" يجهزان لشن هجمات على مؤسسات تعليمية، ودعا ثلاثة من أعضاء الشبكة إلى العنف.



وأوضحت أنه، عند المداهمة، وجدت قوات الأمن الروسية في منطقة بينزا وكومي، لدى عناصر الخلية ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية موضحة أن هذه المجموعة أنشأت من قبل شخص من أوكرانيا، وفتحت ضده قضية جنائية، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.