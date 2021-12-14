اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:25 ص
أكرم القصاص
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الأمن الروسى يعتقل العشرات من أنصار جماعة "النازيين الجدد"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:45 ص
الأمن الروسى يعتقل العشرات من أنصار جماعة "النازيين الجدد" قوات الأمن الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أكثر من 106 أشخاص من أنصار جماعة "النازيين الجدد" في 37 منطقة روسية.


وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أنه كان اثنان من جماعة "النازيين الجدد" يجهزان لشن هجمات على مؤسسات تعليمية، ودعا ثلاثة من أعضاء الشبكة إلى العنف.


وأوضحت أنه، عند المداهمة، وجدت قوات الأمن الروسية في منطقة بينزا وكومي، لدى عناصر الخلية ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النارية موضحة أن هذه المجموعة أنشأت من قبل شخص من أوكرانيا، وفتحت ضده قضية جنائية، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.


روسيا

الأمن الروسى

النازيين الجدد

الحكومة الروسية

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