ارتفاع منسوب البحر 6 أمتار فى الإسكندرية.. لهذا السبب سميت نوة "الفيضة".. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول بدء نوة الفيضة الصغرى، بالاسكندرية ، حيث يشهد البحر ارتفاع منسوب المياه الى 6 امتار ولذها سميت نوة الفيضة حيث يفيض البحر ،و يصاحبها رياح شمالية غربية تصل سرعتها الى 60 كم فى الساعة و كذلك هطول الامطار الخفيفة و المتوسطة أحيانا غزيرة .



وقد شهدت المحافظة اليوم هطول امطار مع انخفاض فى درجات الحرارة ، و ذلك بعد ان إجتازت المحافظة نوة المكنسة و نوة قاسم .

وقد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ،عن إستعدادات مكثفة للنوة القادمة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية



وأشارت الى أنه تم إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

وفى نفس السياق قام قطاع التأمين الفنى تحت قيادة اللواء ماجد محمد على مستشار رئيس الشركة لقطاع التأمين الفنى برفع كفاءة سيارة الكلور لخدمة محطات المعالجة وتجهيز 2 سيارة لتحمل 2 بدالة 8 بوصة للتدخل السريع فى المواقف الطارئة أثناء النوات هذا بخلاف أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات استعداداً للنوات القادمة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية على أن استعدادات الشركة تبدأ منذ شهر مارس للتجهيز لموسم الشتاء بأعمال التطهير ورفع الكفاءة والعمل على إنهاء المشروعات العاجلة لتفادى تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق الساخنة.

وأعمال التطهير تشمل الشنايش والمطابق والشبكات وبيارات المحطات والمصبات والمصارف، ثم تبدأ الشركة فى شهر سبتمبر بأعمال المحاكاة للوقوف على المشاكل المزمنة بكل منطقة هامة.

وعند بداية النوات هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر، لإنها أكثر عرضة للإمتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التى تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافى تجمعات مياه الأمطار بها.

وأضاف ": أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ فى ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن" .









ارتفاع البحر



ارتفاع منسوب البحر فى الأسكندرية



ارتفاع منسوب البحر 6 أمتار بالأسكندرية



ارتفاع منسوب البحر 6 أمتار فى الأسكندرية



ارتفاع منسوب البحر



البحر



بحر الإسكندرية



حالة البحر فى الإسكندرية