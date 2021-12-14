ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود فى هايتى إلى 59 شخصا

بورت أوبرنس /أ ش أ/

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار شاحنة كانت تحمل جازولين فى مدينة "كاب-هايتيان" الواقعة شمال هايتى إلى 59 شخصا.

وأفاد نائب عمدة المدينة باتريك ألمنور - حسبما ذكرت قناة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - بوجود عشرات المصابين فى مستشفيات ومراكز صحية بمختلف أنحاء البلاد، مناشدا المواطنين التبرع بالدم من أجل الضحايا، وواصفا الوضع العام بـ"الحرج".

وأشار ألمنور إلى تضرر نحو 50 منزلا جراء الحريق الذى وقع فى أحد الأحياء المزدحمة، كما طلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية.

وكان رئيس الوزراء الهايتى أرييل هنرى قد قال، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إنه سيتم إعلان الحداد الوطنى لمدة 3 أيام فى جميع أنحاء البلاد تأبينا لضحايا هذه المأساة التى تشعر لأجلها الأمة بأسرها بالحزن.