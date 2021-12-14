إيران تسجل أكثر من 2000 إصابة و67 حالة وفاة جديدة بكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 2784 إصابة و67 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالى عدد اللقاحات التى تم تطعيمها حتى الآن بلغ أكثر من 111 مليون جرعة وفقا لوكالة أنباء فارس.

وذكرت الصحة الايرانية، ارتفع إجمالى الاصابات إلى 6 ملايين و160 ألفا و303 إصابات مؤكدة، وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 433 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت، أن 3042 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا فى حالة حرجة، ويخضعون للعناية الفائقة، لافتا إلى تعافى 5 ملايين و980 ألفا و566 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 67 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 130.831 حالة وفاة.