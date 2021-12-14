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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل فى مدينة السلام

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:08 م
إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل فى مدينة السلام حادث تصادم بمدينة السلام
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 اشخاص، إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل في مدينة السلام ، وانتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وإبلاغ الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام.

وتبين إصابة 8 اشخاص إثر حادث تصادم نقل وميكروباص وتم نقلتهم سيارة إسعاف الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

حادث
حادث

 

زحام مرورى
زحام مرورى

 

 

 

 


حادث تصادم

مدينة السلام

اخبار الحوادث

امن القاهرة

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