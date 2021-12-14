إزالة مخالفات بناء بجوار حرم الدائرى ببولاق الدكرور بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور قرارات إزالة لمخالفات بناء في المهد بشارع عبدالمنعم المناعى بجوار حرم الدائرى صفط اللبن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

ويأتى ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لمواجهة محاولات البناء المخالف وازالتها علي الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وكانت المحافظة أزالت من خلال حي جنوب بإزالة قاعه كاملة تابعة لمطعم (كازينو الحمام) تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحه وذلك بمتابعه ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

كما أزالت أجهزة محافظة الجيزة عدد من المبانى، التى تحجب الرؤية عن نهر النيل، حيث تم ازالة مبانى بنقابة المعلمين لمخالفتها التراخيص.