اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:10 م
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إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:57 م
إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وسحر عبد الحليم من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب في نطاق إدارة شباب بنها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمراكز شباب القليوبية.

وتمت متابعة مركز شباب الشموت ومرصفا وفرسيس وسندنهور وكفر سندنهور، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما شملت المتابعة مركز شباب كفر الشموت وكفر العرب وميت عاصم فقد تبينت اللجنة أن المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين.

وشملت المتابعه أيضا مركز شباب كفر فرسيس، والذي وجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية، حيث أوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته أمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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