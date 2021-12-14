إحالة أوراق ميكانيكى للمفتى بتهمة قتل طفل بالاشتراك مع 3 آخرين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، وعضوية المستشار وسام ماهر السيد أحمد، والمستشار عبدالله عبداللة مطاوع، المستشار السيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، بإحالة أوراق ميكانيكي مولدات كهربائية بقرية ميت العامل بمركز أجا بالدقهلية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه.

يأتى ذلك لاتهامه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين بقتل سائق توك توك وسرقة المركبة خاصته وقد تم تحديد جلسة 14 فبراير القادم للنطق بالحكم، وذلك بالاشتراك مع طفل عمر 17 سنة ويعمل عامل عادى، وطالب، وميكانيكى سيارات، مقيمون بالزعفران مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وجميع المتهمون الأربعة محبوسين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة مركبة التوكتوك من الصبية الصغار بدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتم ضبطهم بعد قتل طفل وسرقة التوكتوك والمبالغ المالية المحصلة من عمله والمحمول وتعود أحداث القضية إلى 19 يناير 2021 بعد اتهام كل من "م ٠ أ ٠ م" 22 سنة ميكانيكى مولدات كهربائية ومقيم بقرية ميت العامل بمركز أجا، و"ا ٠ ع ٠ ع" طفل 17 سنة ويعمل عامل عادى، و"م ٠ ص ٠ م" 18 سنة طالب، و"ع ٠ أ ٠ أ" ميكانيكى سيارات 29 سنة والمتهمين الثلاثة مقيمون بالزعفران مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بقيام المتهم الأول والثانى بقتل المجنى عليه "م ٠ ا ٠ ر٠ ا" 16 سنة سائق توكتوك عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل من يصادفاه من سائقى الدراجات النارية التوكتوك، وما أن ظفرا به حتى طوق المتهم الأول رقبة المجنى عليه واستخدام حبل مواشى وإحكم السيطرة عليه وسداد له عدة ضرباتة باستخدام عصا بأنحاء متفرقة من جسد المجنى عليه حتى خارت قواه وفاضت روحه إلى بارئها وقاما بسرقة الدارجة النارية والمال المتحصل من عمله ومنقولات المجنى عليه .

كما اتهمت النيابة المتهم الأول والثانى والثالث بحيازة سلاح أبيض ساطور، واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث و الرابع بإخفاء التوكتوك مع علمهما بكونها متحصلة من الجريمة، وأكد تقرير الطبيب الشرعى أنه يوجود حز حلقى حول عنق المجنى عليه مصحوب بانسكابات دموية غائرة تتخلل الأنسجة الرخوة والعضلات بجانبى العنق وواصلة حتى العظم اللامى مع كسر بالقرن الكبير الأيمن للعظم اللامي، وأن ذلك ينشأ من جراء لف رباط حول عنق المجنى عليه وإحكام الجذب عليه بقوة وهو جائز الحدوث من مثل لف حبل رباط مواشى على عنق المجنى عليه والجذب عليه بقوة وإحكام على نحو مثل التصوير الوراد والذى قرره المتهمين.