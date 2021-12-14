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أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:07 ص
أهم 5 تقارير نشرها موقع "برلمانى" خلال 24 ساعة موقع برلمانى
كتب محمد أبو عوض

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نشر موقع "برلمانى"، عدد من التحقيقات والتقارير الصحفية، على مدار الـ24 ساعة الماضية، كان من أبرزها تقرير بعنوان "فصل متعاطى المخدرات لا ينطبق على شارب الخمور"، وذلك قبيل البدء فى تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، غدا الموافق 15 ديسمبر.
 
كما نشر موقع "برلماني" تقريراً صحفياً تحت عنوان "انتفاضة ضد بيزنس الولادة القيصرية.. طلبات إحاطة بعد احتلال مصر المركز الأول عالميا.. نواب: تجاوزنا الـ15% المقررة من الصحة العالمية"، وعدم من التحقيقات والتقارير الأخرى، نستعرضها فيما يلى:
 
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