اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:56 ص
أكرم القصاص
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أمطار وارتفاع الأمواج فى الإسكندرية مع بداية نوة الفيضة الصغرى.. لايف

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:32 ص
أمطار وارتفاع الأمواج فى الإسكندرية مع بداية نوة الفيضة الصغرى.. لايف طقس الاسكندرية
الإسكندرية : أسماء بدر

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شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم، سقوط أمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح، وأرتفاع أمواج البحر .

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والنوات القادمة وإعادة تطهير المصبات والشنايش وتأمين كابلات وغرف الكهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية يشهد أن اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  الثلاثاء، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الدلتا على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة

أمطار على كورنيش الاسكندرية
أمطار على كورنيش الاسكندرية

 

شاطى البحر
شاطى البحر

 

 

شاطى بحر الإسكندرية
شاطى بحر الإسكندرية

 

 

طقس الاسكندرية الان
طقس الاسكندرية الان

 

 

طقس الاسكندرية وعودة التقلبات الجوية
طقس الاسكندرية وعودة التقلبات الجوية

 

 

طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية

 

 

طقس ممطر بالإسكندرية
طقس ممطر بالإسكندرية

 

 

عودة الأمطار مرة أخرى بالاسكندرية
عودة الأمطار مرة أخرى بالاسكندرية

 


 

 

 


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