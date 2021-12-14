أسعار الذهب اليوم في مصر... عيار 21 يرتفع إلى 785 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط تحرك نحو الارتفاع في البورصة العالمية للمعدن الأصفر، إذ تعافي الذهب مع إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر 2021 والذي كشف تحرك في مستويات الأسعار الأمريكية، وسجل الذهب في مصر تحرك طفيف بقيمة جنيه واحد فقط.



أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 672 جنيها.



عيار 24 سجل 897 جنيها.



عيار 21 سجل 785 جنيها.



الجنيه الذهب 6280 جنيها.

وكانت أسعار الذهب عالمياً تشهد ارتفاعا منذ مساء أمس مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر 2021، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1786 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 1784.80 دولار.

وحصل المعدن النفيس على دعم أيضا من تراجع الدولار فيما زاد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج، وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر في 14-15 ديسمبر وهو ما سيجعل هناك حالة ترقب لدى المتداولين لنتائج هذا الاجتماع خاصة مع إعادة ترشيح جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.15 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3% إلى 937.68 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع، وتراجع البلاديوم 3.2% إلى 1754.57 دولار.