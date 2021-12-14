أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر تسجل 23 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن السعر تراجع في المزرعة إلى 23 جنيها للكيلو ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 28 جنيها أو 30 جنيها حسب المنطقة.

وأشار إلى أن أسعار طبق البيض الأبيض سجلت ارتفاع الأسبوع الماضي بحوالي جنيهين إلى 42 جنيها والبلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 44 جنيها، حيث تسجل الأسعار تحرك طفيف بعد استقرار اسبوعين

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغير مستمر فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى.

وكانت شعبة الدواجن أعلنت ارتفاع إنتاج المزارع من الدواجن إلى 4 ملايين طائر يوميًا، الأمر الذي يغطي احتياجات السوق المصري، بل خلق فائضا يجري تصديره الآن لدول السعودية والسودان والإمارات

وأكدت أن توسع بعض الشركات في الدول العربية للاستيراد من مصر يعود إلى الجودة والسعر الجيد، خاصة ارتفاع أسعار الدواجن الموردة من البرازيل بصورة كبير، الأمر الذي يدعم صناعة الدواجن في مصر.