اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:09 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 9.5 جنيها.
‎الجوافة 9 جنيهات.
‎-بلح بارحى 34 جنيها.
‎-البسلة 9.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎-كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏-ت‎‏فاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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