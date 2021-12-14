أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
- الكوسة بـ 9 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 5 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 9.5 جنيها.
الجوافة 9 جنيهات.
-بلح بارحى 34 جنيها.
-البسلة 9.5 جنيه.
-كمثرى لبنانى 25 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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