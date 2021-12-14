أسباب وأعراض التهاب جفن العين

نهير عبد النبى

التهاب الجفن هو التهاب يصيب جفني العينين، و يصيب التهاب الجفن عادةً كلتا العينين على طول حافتي الجفنين، وعادةً ما يحدث التهاب جَفن العين عند انسداد الغدد الدهنية الصغيرة الموجودة بالقرب من قاعدة الرموش، ما يؤدي إلى تهيج العينين واحمرارهما، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic هناك العديد من الأمراض والحالات التي يمكنها التسبب في حدوث التهاب الجفن.

وغالبًا ما يكون التهاب الجفن حالة مزمنة يصعب علاجها، ويتسبب في الشعور بعدم الراحة، بالإضافة إلى مظهره السيئ، ولكنه لا يسبب ضررًا دائمًا في النظر، كما أنه غير معد في العادة.

عادةً ما تكون مؤشرات وأعراض التهاب جفن العين أسوأ في الصباح، وتشتمل على ما يأتي:

- زياده إفراز الدموع في العينين.

- إحمرار العين.

- الشعور بوجود شيء بارز أو حارق أو لاذع في العينين.

- شكل دهني لجفون العينين.

- حكة في جفون العينين.

- احمرار جفون العينين وانتفاخها.

- تقشر الجلد في المنطقة المحيطة بالعينين.

- رموش مغطاة بطبقة متقشرة.

- التصاق الجفن.

- حركة العين المتكررة.

- حساسية تجاه الضوء.

ولا يزال السبب الدقيق للإصابة بالتهاب جفن العين غير واضح في بعض الحالات، يمكن أن ينتقل إلى شخص آخر قد يكون مرتبطًا بواحد أو أكثر مما يلي:

-التهاب الجلد الدهني ، قشرة فروة الرأس والحواجب.

-انسداد أو خلل في الغدد الدهنية في الجفون

-العد الوردي ، حالة جلدية تتميز باحمرار الوجه.

-الحساسية، والتي تشمل التفاعلات التحسسية تجاه أدوية العيون أو محاليل العدسات اللاصقة أو مكياج العيون.

-عث الرموش أو القمل.

-جفاف العين.