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أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تطعيم شلل الاطفال
كتب لؤى على

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شلل الاطفال

تطعيم شلل الاطفال

الداخلية

عبد الله الشريف

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