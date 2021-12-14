أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن مواعيد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفالالثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص
تطعيم شلل الاطفال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء شعبى إلكتروني يناير المقبلالإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:37 م
الإفتاء: جماعات الإرهاب ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام بل للنفاق أقربالإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:19 م
مستشار رئيس الوزراء: تنظيم مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ فخر لكل مصرالإثنين، 13 ديسمبر 2021 09:08 م
مصدر أمنى ينفى القبض على والد عبد الله الشريفالإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:51 م
هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تأثر الجو بغاز ثانى أكسيد النيتروجين وتلوث الهواءالإثنين، 13 ديسمبر 2021 08:38 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة