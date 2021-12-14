أحمد شلبى: 500 مليون دولار صادرات عقارية لمصر خلال الأيام الماضية

كتب أحمد يعقوب - هبة السيد - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد - محمد أسعد - تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية في شركة أورا للتطوير العقاري، موضحًا أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة في السوق العقاري، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه نحو 10 مليارات دولار مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصحية وشهادة قوة للسوق العقاري.

وأكد أحمد شلبي، ضرورة تفعيل دور التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم توافر سيولة بشكل كبير لدى المطورين والمشترين، مما يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التمويل العقارى.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، ويشارك بالجلسة الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، الدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أحمد غزى رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وأدار الجلسة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع.