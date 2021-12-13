150 شركة تحصل على شهادات مشروع الابتكار الزراعى فى مصر

كتب إسلام سعيد

تسلمت 150 شركة مصرية شهادات الحصول على البرنامج التدريبى الذى نفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ فى إطار مشروع الابتكار الزراعى AIP "مشروع الابتكار الزراعى فى مصر".

وخلال الموسم الختامى للدورة التدريبية الخاصة بزيادة الوعى فى مجال المشتريات والزراعات التعاقدية تم تسليم الشهادات للكوادر الذى اجتازو الدورة التدريبية من 150 شركة مصرية من كل محافظات مصر.

"مشروع الابتكار الزراعى فى مصر" تنظمه وكالة التعاون الدولى الألمانى "، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وغرفة الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

ويهدف مشروع الابتكار الزراعى إلى زيادة دخل المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعى وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد ما بعد الحصاد.

وقالت لمياء المليجى ممثلة مشروع الابتكار الزراعى فى مصر، أن المشروع يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات فى القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات البستانية عالية القيمة، بما فى ذلك النباتات الطبيعية والعطرية، مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأشارت إلى أنه يتم دعم المزارعين وجمعيات المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات والابتكار التكنولوجى وتعزيز القنوات التسويقية.

وأكدت أن ذلك يتم من خلال ثلاثة مسارات عمل رئيسية، وهم، الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الدعم المؤسسى بما فى ذلك دعم منظمات المزارعين وجمعيات المنتجين، والابتكار من أجل الإنتاجية والاستدامة.

كما يستهدف البرنامج نشر مفهوم الزراعة كعمل تجارى وتقديم عدد من المنح التى قد تساعد منظمات المزارعين على دعم المزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين القيمة المضافة والوصول إلى أسواق أكثر ربحية.