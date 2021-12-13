اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"يا حمام بتنوح ليه".. أبراج طائر السلام تزين مزارع الفيوم.. لايف

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:28 م
"يا حمام بتنوح ليه".. أبراج طائر السلام تزين مزارع الفيوم.. لايف
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لأبراج الحمام التى تزين الأراضى الزراعية بمحافظة الفيوم والتى صنعها أصحابها من الأوانى الفخارية والطين، كما صنعوا لها قاعدة من البلوك الأبيض المطلى بمادة خرسانية ناعمة تشبه السيراميك منعا لصعود الثعابين والأفاعى للبرج.

وقال حمادة عبد العظيم أحد أصحاب أبراج الحمام بمحافظة الفيوم : إن البرج مكون من 700‪ وحدة من الأوانى الفخارية "البكلة" المتعارف عليها فى إنشاء أبراج الحمام وتم عمله من الطين وتكلف ما يقرب من 10 آلاف جنيه.

ولفت حمادة إلى أن حمام البرج لا يكلفه أى أطعمة أو أعلاف، حيث أن الحمام يخرج مع شروق الشمس من البرج ويعود مع الغروب ويلتقط الحبوب من الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه يربى الحمام الغاوى الذى يكون صداقات مع مجموعات كبيرة من الحنان وسجلبهم للبرج وتتضاعف أعداده.


أبراج الحمام

مزارع الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد 2021.. إنجازات متنوعة بمجال الزراعة وتنمية القرى بمطروح.. تنفيذ مشروعات بمئات الملايين.. حفر آبار وخزانات لحصاد مياه الأمطار.. تنمية الوديان وإنشاء سدود بها لتخزين المياه.. إنشاء أبراج حمام للمرأة المعيلة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:00 م

قواديس قنا لتشييد أبراج الحمام وتزيين الأسوار

الجمعة، 26 يوليه 2019 08:02 ص

صور وفيديو.. ابن الداخلة ينجح فى تحويل مخلفات النخيل إلى تحف فنية رائعة.. السعدواى: النخلة لا ينتج عنها مخلفات مطلقا لأنها مصدر الخير ورمز البركة.. المكحلة والضبة والمفتاح وبرج الحمام والبورتريه أبرز أعماله

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:00 م

فيديو.. أبراج حمام قطور تاريخ يعود للستينيات.. و"جوز الزغاليل" بـ20 جنيها

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة