"يا حمام بتنوح ليه".. أبراج طائر السلام تزين مزارع الفيوم.. لايف

الفيوم رباب الجالي

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لأبراج الحمام التى تزين الأراضى الزراعية بمحافظة الفيوم والتى صنعها أصحابها من الأوانى الفخارية والطين، كما صنعوا لها قاعدة من البلوك الأبيض المطلى بمادة خرسانية ناعمة تشبه السيراميك منعا لصعود الثعابين والأفاعى للبرج.

وقال حمادة عبد العظيم أحد أصحاب أبراج الحمام بمحافظة الفيوم : إن البرج مكون من 700‪ وحدة من الأوانى الفخارية "البكلة" المتعارف عليها فى إنشاء أبراج الحمام وتم عمله من الطين وتكلف ما يقرب من 10 آلاف جنيه.

ولفت حمادة إلى أن حمام البرج لا يكلفه أى أطعمة أو أعلاف، حيث أن الحمام يخرج مع شروق الشمس من البرج ويعود مع الغروب ويلتقط الحبوب من الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه يربى الحمام الغاوى الذى يكون صداقات مع مجموعات كبيرة من الحنان وسجلبهم للبرج وتتضاعف أعداده.