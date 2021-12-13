اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة المنوفية: مليون و300 ألف حالة تلقوا لقاح كورونا وحالتهم جيدة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:00 ص
وكيل صحة المنوفية: مليون و300 ألف حالة تلقوا لقاح كورونا وحالتهم جيدة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبى المتواجد بمراكز لقاح كورونا الموجودة بتطعيم ما يقرب من مليون 300 ألف حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمواطنين الآخرين بـ 12مركزا وهم المركز الصحى بميت خاقان، المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات؟

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": حددت المديرية الأعداد التى تلقت اللقاح منذ انطلاق الحملة، وحتى اليوم مليون 300 ألف حالة فى المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين.

وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، وهم "المركز الصحى بميت خاقان،المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات، بالإضافة إلى المراكز الأخرى بالوحدات الصحية، والفرق المتنقلة .

وأكد أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.

وكانت قد خصصت المديرية ما يقرب من 40 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقى رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

فيروس كورونا

اخبار مصر

لقاح كورونا

صحة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة: ننسق لتطعيم 90% من المواطنين بلقاح كورونا خلال أسبوعين

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:52 م

اقبال من المواطنين علي التطعيم بلقاح كورونا بالفرق المتنقلة بالغردقة

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:22 م

صرف 48.5 مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين بين الجرعتين الأولى والثانية.. "الصحة": أوميكرون لايزال غامضا ولم نبلغ ذروة الموجة الرابعة حتى الآن.. وإرسال 500 ألف رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 01:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12 ظهرا..نيوزيلندى يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا فى يوم واحد نيابة عن آخرين..اعتقال رجل بالهند بتهمة سرقة ساعة مارادونا..جيش الصومال يدمر قواعد لميليشات الشباب بشبيلى

الأحد، 12 ديسمبر 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة