اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك بالملتقى الفكرى لطلاب الثانوية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:37 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك بالملتقى الفكرى لطلاب الثانوية الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، بفعاليات الملتقى الفكرى لطلاب الثانوية العامة والمقام بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المدرسة وأسرة التربية الاجتماعية ووكيل الأنشطة بالمدرسة وتحت عنوان أنا مصرى عصرى.

 

يأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرص امام المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية لعرض الآراء والمقترحات وطرح المشكلات التى تواجههم.

 

وشمل الملتقى مشاركة مدارس السادات الثانوية ، الخارجة الثانوية بنين، الشعراوى الثانوية للبنات ، مدرسة المروة التجارية وخلال اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعرض مجموعة من المقترحات والآراء المقدمة من الطلاب مؤكدا بحث كافة المقترحات وتذليل كافة العقبات التى قد تؤرق أذهانهم .

 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور الهام للاتحادات الطلابية والمكاتب التنفيذية، والتي تعد القناة الشرعية أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ، وممارسة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية فضلا عن مساعدتهم فى حل مشكلاتهم مما له أبلغ الأثر فى بناء شخصيتهم وصقل وتنمية مهاراتهم .


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة