وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك بالملتقى الفكرى لطلاب الثانوية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، بفعاليات الملتقى الفكرى لطلاب الثانوية العامة والمقام بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، بالتنسيق والتعاون مع إدارة المدرسة وأسرة التربية الاجتماعية ووكيل الأنشطة بالمدرسة وتحت عنوان أنا مصرى عصرى.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرص امام المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية لعرض الآراء والمقترحات وطرح المشكلات التى تواجههم.

وشمل الملتقى مشاركة مدارس السادات الثانوية ، الخارجة الثانوية بنين، الشعراوى الثانوية للبنات ، مدرسة المروة التجارية وخلال اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعرض مجموعة من المقترحات والآراء المقدمة من الطلاب مؤكدا بحث كافة المقترحات وتذليل كافة العقبات التى قد تؤرق أذهانهم .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الدور الهام للاتحادات الطلابية والمكاتب التنفيذية، والتي تعد القناة الشرعية أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم ، وممارسة الديمقراطية بكل نزاهة وشفافية فضلا عن مساعدتهم فى حل مشكلاتهم مما له أبلغ الأثر فى بناء شخصيتهم وصقل وتنمية مهاراتهم .