اليوم السابع
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خلال زيارتهم السياحية للمحافظة..

وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد من ذوى الهمم بمحافظة أسيوط .. صور

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:47 م
وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد من ذوى الهمم بمحافظة أسيوط .. صور وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وفد من طلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة أسيوط، وذلك خلال زيارتهم الأولى للأقصر للإستمتاع برحلات سياحية فى المعالم الآثرية فى الشرق والغرب، ورحب بهم فى الأقصر خلال تلك الرحلة المميزة لذوي الهمم.

ورافق وكيل تعليم الأقصر، خلال لقاء طلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة أسيوط، كل من هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وعلاء محمود أبو الحسن مدير عام الشئون المالية، وسيد أحمد النوبى مدير إدارة التربية الخاصة، وعدد من مديرى الإدارات بالمديرية.

ورحب قيادات تعليم الأقصر، بوفد طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بأسيوط فى زيارتهم الأولى لمحافظة الأقصر، وقد كان الوفد الطلاب قد زار عدد من المزارات السياحية بالمحافظة، معربين عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال طالبين تبادل الزيارات بين أبطال ذوي الهمم بالأقصر خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق أقامت وحدة الصحة والسكان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ندوة حول البيئة بإدارة القرنة التعليمية غرب الأقصر، وورش عمل لطلبة الإعدادية بنات، وذلك بمتابعة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، وبناءاً على بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجهاز شئون البيئة، وفي إطار ورش العمل المنفذ لجميع الإدارات التعليمية.

وفى هذا الصدد يقول موسي عبد الله مسئول التربية السكانية بالمديرية، أنه تم تنظيم ورش عمل بحضور وكيل إدارة القرنة التعليمية ومسئولى الصحة والسكان، فى 9 مدارس بمدينة القرنة، وطلاب ومشرفى المدارس، حيث كانت حول التعريف بالبيئة وكل ما يحيط بالإسنان من مياه وهواء، وتم التشرح لطلبة المدارس قيمة البيئة والتى تعتبر كل ما يحيط بالإنسنان من مياه وهواء وتربة، وتم توضيح أنواع البيئة المختلفة بمصر وهى "بيئة زراعية وصناعية وساحلية وصحراوية.

فرحة ذوي الهمم بأسيوط بحفاوة الإستقبال طالبين تبادل الزيارات
فرحة ذوي الهمم بأسيوط بحفاوة الإستقبال طالبين تبادل الزيارات

 

لقاء وكيل تعليم الأقصر وطلبة ذوي الهمم بأسيوط
لقاء وكيل تعليم الأقصر وطلبة ذوي الهمم بأسيوط

 

وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط
وكيل تعليم الأقصر يستقبل وفد من ذوي الهمم بمحافظة أسيوط

 


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