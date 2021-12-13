وزير الصحة البريطاني: أوميكرون سيصبح السلالة السائدة في البلاد خلال 48 ساعة

كتبت: نهال أبو السعود

قال وزير الصحة البريطانى ساجد جافيد أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستحتاج إلى تجاوز 840 ألف جرعة معززة يوميًا ضد فيروس كورونا فى محاولة لمكافحة المتحور الجديد "أوميكرون".

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، تقدر الإصابات اليومية بكوفيد تقدر الآن بحوالى 200 الف، ومن المتوقع أن يصبح أوميكرون هو البديل السائد فى لندن فى غضون 48 ساعة.

وقال مخاطبًا النواب: "هناك الآن 4713 حالة مؤكدة من أوميكرون فى المملكة المتحدة. وتقدر هيئة الصحة الوطنية فى المملكة المتحدة أن المعدل الحالى للعدوى اليومية يبلغ حوالى 200 الف".

جاء ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن وفاة شخص بالمتحور الجديد من فيروس كورونا محذراً من أن "أوميكرون" سيصبح هو المتحور السائد فى لندن.

وقد أعلنت بريطانيا عن رفع مستوى الخطر الوبائى إلى الدرجة الرابعة امس، وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون عن عدد من الإجراءات الجديدة ردًا على المخاوف بشأن إمكانية انتقال متحور اوميكرون وانتشاره فى جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أن الحكومة ستنفذ "خطتها بـ"لإنجلترا وتفعيل طلب جوازات سفر كورونا لدخول الأماكن الكبيرة وتوجيه الجمهور للعمل من المنزل، ويأتى قرار جونسون بتكثيف القيود فى محاولة للسيطرة على تفشى متحور اوميكرون، كما أعلن أن ارتداء الكمامات الإلزامية سيمتد ليشمل دور السينما والمسارح بعد أن أعيد فرضها قبل أسبوعين للمواصلات العامة والمتاجر، لكن ستدرج إعفاءات للأكل والشرب وممارسة الرياضة.