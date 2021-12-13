ومن المقرر أن يجتمع بلينكن - في إطار زيارته لجاكرتا - مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، ويلقي خطابا غدا الثلاثاء حول الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وفي أول جولة يقوم بها إلى جنوب شرق آسيا منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير الماضي، سيزور بلينكن إلى جانب إندونيسيا كلا من ماليزيا وتايلاند هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة، تعد منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة رئيسية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم ، في معركة محتدمة على النفوذ، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إعادة الاتصال بمنطقة كان التزام الولايات المتحدة بها موضع شك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.