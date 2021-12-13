وزير البترول: مشروعات الدولة القومية أعطت الثقة للمستثمرين الأجانب

كتب محمد أسعد

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بالثقة للاستثمار فى مصر.

أضاف، أن المشروعات التى نفذتها الدولة عملت على تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن تم استثمار تريليون و200 مليار جنيه فى مشروعات البترول والطاقة خلال الـ6 سنوات الماضية.



وزير البترول

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، تحت عنونا "مصر مركزًا اقليميًا لتداول البترول والغاز.. الفرص والتحديات" وبحضور عدد من ممثلى الشركات العاملة فى مصر والخبراء المصريين والعرب والأجانب فى القطاع.

أشار وزير البترول إلى أنه لأول مرة يتم البحث والتنقيب فى البحر الأحمر، وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح آفاق جديدة للاكتشافات، مشيرًا إلى أنه تقدمت مجموعة من الشركات العالمية للبحث فى البحر الأحمر وتم ترسية المناقصة على 3 شركات.