وزارة الداخلية العراقية تنفي إحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد إلى التقاعد

وكالات

نفى مكتب وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، صدور توجيه بشأن إحالة ضباط للتقاعد.

وقال المكتب في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توجيه لوزير الداخلية السيد عثمان الغانمي "بإحالة الضباط ممن هم برتبة عقيد الى التقاعد الذين لا يشغلون مناصب وأعمارهم قريبة من السن القانوني للتقاعد"، وهذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

ودعا المكتب المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكد من المعلومات، قبل نشرها، من المصادر الرسمية حصراً.