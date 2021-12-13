اليوم السابع
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وحدات سوبر لوكس.. جولة داخل مشروعات "سكن لكل المصريين" بأسوان الجديدة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 03:36 م
وحدات سوبر لوكس.. جولة داخل مشروعات "سكن لكل المصريين" بأسوان الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" جولة مباشرة داخل مشروعات الإسكان بمدينة أسوان الجديدة للتعرف على جهود الدولة المبذولة فى بناء وحدات سكن لكل المصريين وإعمار صعيد مصر وتحويله إلى مستقبل واعد للأجيال الحالية والقادمة.

واستعرض "اليوم السابع" مشروعات الإسكان بمدينة أسوان الجديدة أقصى جنوب مصر، والتى تم تنفيذ 6720 وحدة سكنية موزعين على الأحياء الثلاثة بالمدينة، وتم تسليم 4300 وحدة سكنية منهم وجارى تسليم باقى الوحدات للمواطنين الحاجزين لها.

وتعد مشروعات الإسكان بمدينة أسوان الجديدة طفرة عمرانية كبيرة فى محافظة أسوان، ساهمت فى حل مشاكل الإسكان بأسوان وحولت المدينة الجديدة لقبلة واعدة ومستقبل أفضل لكل المواطنين فى صعيد مصر.

جدير بالذكر أن مدينة أسوان الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها وزارة الإسكان فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتنمية محافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات عمرانية حضارية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

الوحدات-السكنية
الوحدات-السكنية

 

مدينة-أسوان-الجديدة
مدينة-أسوان-الجديدة

 

مشروعات-الإسكان-بالمدينة
مشروعات-الإسكان-بالمدينة

 

وحدات-سكن-لكل-المصريين
وحدات-سكن-لكل-المصريين

 

 


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