"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم.. صورة

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تطوير أكياس نوم خاصة برواد الفضاء لحماية بصرهم من ‏الضعف والتدهور.‏

وحسب موقع سبوتنيك، تميل السوائل إلى التراكم في رأس رائد الفضاء أثناء النوم، لكن عندما يكون نائما على كوكب الأرض، تسحبها الجاذبية الأرضية إلى أسفل إلى الجسم عندما يستيقظ.

وفي ظل الجاذبية المنخفضة للفضاء، يتجمع أكثر من نصف غالون من السوائل في الرأس، ما يؤدي إلى الضغط على مقلة العين، مما يتسبب في تسطيح يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر، وهو اضطراب يسمى "متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء".

وطور الباحثون من مركز "UT Southwestern" الطبي هذه الأيام كيس نوم يمكن أن يمنع أو يقلل من هذه المشاكل، عن طريق امتصاصها السوائل بشكل فعال من رؤوس رواد الفضاء.

وتعاون الباحثون مع شركة "REI" لتصنيع المعدات الخارجية لتطوير كيس نوم يلائم الخصر، ويحيط بالجزء السفلي من الجسم، ثم يتم تنشيط جهاز شفط يشبه المكنسة الكهربائية، والذي يسحب السائل نحو القدمين ويمنعه من التراكم في الرأس.

