نائب وزير الإسكان: ارتفاع مساحة العمران فى مصر لـ12%

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان، أن مصر الدولة الأولى فى أفريقيا الجاذبة للاستثمار العام الثانى على التوالى، بعد أن كنا فى المركز الربع، موضحا أن الوزارة أمامها تحد حول التعامل مع ملف عدد السكان، بجانب تحسين المؤشرات الاقتصادية والوصول لمعدلات مناسبة خلال السنوات المقبلة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر العقارات بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان وبحضور أحمد شلبى الرئيس المشارك للجنة العقارات بالغرفة الأمريكية.

وأضاف خالد عباس، إننا استهدفنا رفع مناطق العمران لـ14%‎ بدلا من 7%‎ والآن نحن بالفعل وصلنا لـ12%‎ مساحة العمران فى مصر بعد أن كان التكدس حول النيل والدلتا فقط.

أوضح أن الدولة نجحت فى القضاء على كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم بناء 210 آلاف وحدة سكنية لسكان تلك المناطق، كما تم إزالة تلك العشوائيات، مع الحرص على المواطنين وتوفير مقومات الحياة لهم من خلال مخططات الدولة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 5 آلاف كيلو متر طرق، وسيزيد لـ6 آلاف كيلو الفترة المقبلة فى إطار التطوير الشامل لمصر.

وأوضح انه تم بناء 800 ألف وحدة إسكان اجتماعى منها 200 ألف تحت التشطيب، بجانب التخطيط لبناء مليون وحدة سكنية جديدة، موضحا أن موازنة هيئة المجتمعات ارتفعت من 6 مليارات إلى 140 مليار جنيه مما يدل على حجم العمل.