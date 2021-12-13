موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 13-12-2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 13-12-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنته الساعة السكانية بوصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نستعرضها وفقا لما يلي:

الإحصاء: 750 ألف نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 160 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 160 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

سفير السويد يزور منطقة آثار سقارة.. صور

استقلبت منطقة آثار سقارة، سفير دولة السويد بمصر والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم صبري فرج مدير عام المنطقة، والذي اصطحبهم في جولة شملت زيارة هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم اوناس، ومقابر كل من كاجمني ومايا ونمتي مس.

نائب وزير الإسكان: ارتفاع مساحة العمران فى مصر لـ12%

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان، أن مصر الدولة الأولى فى أفريقيا الجاذبة للاستثمار العام الثانى على التوالى، بعد أن كنا فى المركز الربع، موضحا أن الوزارة أمامها تحد حول التعامل مع ملف عدد السكان، بجانب تحسين المؤشرات الاقتصادية والوصول لمعدلات مناسبة خلال السنوات المقبلة.

التمثيل التجارى: المكاتب التجارية بالخارج استقطبت بعثات مشترين من 19دولة

أكد الوزير مفوض تجاري يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى ان المكاتب التجارية بالخارج لعبت دورا رئيسيا فى استقطاب عدد كبير من بعثات المشترين العالميين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لمعرض Food Africa والذي يشارك به 500 مشتري عالمي.

جهاز تنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو فى إدارة جودة الخدمات

حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري وذلك من قبل إحدى كبرى جهات الاعتماد الدولية JAS-ANZ.

197 مليون دولار صادرات الحرف اليدوية حتى نهاية سبتمبر

أعلنت غرفة الحرف اليدوية تقرير يعد الأول من نوعة خاص بمجمل أعمال الغرفة خلال السنة الأخيرة، حيث استهدفت الغرفة العديد من المحاور الهامة لدعم الحرف اليدوية في عديد المحافظات، بالإضافة إلي توفير الدعم الفني اللازم لكل الحرفيين في عديد المجالات، حيث يكشف التقرير الإهمال الذي عانت منه " الحرف اليدوية" خلال الـ 30 عاماً الأخيرة قبل تشكيل غرفة للقطاع.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه عند مستوى 734.958 مليار جنيه.