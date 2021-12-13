موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 1093 طن بضائع عامة و287 شاحنة و16سيارة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 287 شاحنة و 16 سيارة ملاكى.
أكدت الهيئة،فى بيان لها اليوم،أن شملت حركة الصادرات 678 طن بضائع عامة و 255 شاحنة و 15 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 415 طن بضائع عامة و 32 شاحنة و1 ملاكى ويتواجد 8 سفن علي ارصفة الموانئ.
وغادرت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 144 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 68 شاحنة و 9 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 32 شاحنة بحمولة 415 طن و 1 ملاكي وتصدير 43 شاحنة بحمولة 678 طن و1 سيارة ملاكى.
كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امس الأحد، تداول 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة، و503 شاحنات و464 سيارة ملاكي و17 معدة، حيث شملت حركة الصادرات 2066 طن بضائع عامة و265 شاحنة و78 ملاكى.
كما شملت حركة الواردات 387 طن بضائع عامة و238 شاحنة و386 ملاكي، ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 107 شاحنات و43 ملاكي والسفينة أمل بحمولة 86 شاحنة و1 ملاكي، كما تم مغادرة والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و6 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و19 ملاكي.
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