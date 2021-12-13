موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 1093 طن بضائع عامة و287 شاحنة و16سيارة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 1093 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 287 شاحنة و 16 سيارة ملاكى.

أكدت الهيئة،فى بيان لها اليوم،أن شملت حركة الصادرات 678 طن بضائع عامة و 255 شاحنة و 15 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 415 طن بضائع عامة و 32 شاحنة و1 ملاكى ويتواجد 8 سفن علي ارصفة الموانئ.

وغادرت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 144 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة امل بحمولة 68 شاحنة و 9 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 32 شاحنة بحمولة 415 طن و 1 ملاكي وتصدير 43 شاحنة بحمولة 678 طن و1 سيارة ملاكى.