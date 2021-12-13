مكة جهاد .. فتاة مبدعة تحول منزلها لمتحف من الرسومات الرائعة.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

بإبداع يفوق الجمال، حولت الطالبة مكة جهاد صاحبة الـ16 عام، والتي احترفت فن الرسم من عمر السادسة، منزلها لمرسم يحيا بلوحات فنية وخلابة تحاكي الواقع، وتحكي فيها عن جمال الطبيعة في أبهى صورها بالفحم وألوان الزيت، لتشكل بإبداعها وتميزها عالم ساحر في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.







وقالت "مكة"، طالبة بالصف الثاني الثانوي لـ"اليوم السابع"، إنها اكتشفت موهبتها الفنية منذ نعومة أظافرها، وبتشجيع والديها لها وإيمانهم بقدراتها وإمكانياتها، استطاعت أن تطور من موهبتها وتبدأ عالم الرسم باستخدام الفحم لترسم لوحات فنية من وحي خيالها وإحساسها، حتى تمكنت مع الوقت من رسم لوحات فنية واقعية عن الطبيعة الخلابة باستخدام القماش والألوان الزيتية.

وأضافت أن فترة جائحة كورونا كانت سببا رئيسيا في تطوير موهبتها، مشيرة إلى أنها استغلت المحنة وجلعت منها منحة ساعدتها على تنمية موهبتها الفنية، حيث شاركت في العديد من المسابقات والدورات التدريبية العالمية عن بعد، لقبت خلالهما بفنانة العرب، كما حصلت على العديد من شهادات التقدير الفخرية على تميزها في مجال الفن.

واستطردت أنها حاولت أن تتميز من خلال الرسم بعنصر الفحم، لصعوبة الرسم به كونه يحتاج لخبرة ومهارة عالية، وقدرته الفائقة على إبراز معالم وتفاصيل الرسمة بدقة بالغة، وإحيائها، وتنويع الخطوط والدمج بين الظلال، لتحاكي الواقع وتعبر عنه بمصداقية، مضيفة أن رسم الطبيعة بالألوان الزيتية كان سبيلها لتعبر عن جمال ورونق الطبيعة من خلال المزج بين الألوان ودرجاته المختلفة، لإضفاء الجمال والأمل والحياة.

وعن أحلامها، قالت مكة، إنها تسعى لتطوير موهبتها وتعلم أساليب جديدة في فن الرسم، لتفتتح أكاديمية تعرض من خلالها لوحاتها الفنية، وتعلم فيها الأطفال الرسم وتثقلهم بخبرتها الفنية، لتحقق طموحها في الوصول للعالمية.