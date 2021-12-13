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معلومات الوزراء: 40% زيادة فى الصادرات المصرية خلال 2021

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 02:44 م
معلومات الوزراء: 40% زيادة فى الصادرات المصرية خلال 2021 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جرافيك جديدًا يتناول الارتفاع في الصادرات المصرية خلال 2021 (يناير/سبتمبر) والتي وصلت إلى 29.7 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 21.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020.
 
وجاء الوقود والزيوت المعدنية على رأس الصادرات المصرية خلال 2021 بـ 8.3 مليارات دولار، بينما جاءت منتجات اللدائن في المرتبة الثانية بـ 2 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة  الثالثة بـ 1.9 مليار دولار.
 
وجاء تجمع دول العشرين في مقدمة التكتلات الدولية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2021 بـ 14.1 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ 9.6 مليارات دولار، والدول العربية في المرتبة الثالثة بـ 7.8 مليارات دولار.
 
 

الصادرات المصرية

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

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