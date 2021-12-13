معلومات الوزراء: 40% زيادة فى الصادرات المصرية خلال 2021

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفو جرافيك جديدًا يتناول الارتفاع في الصادرات المصرية خلال 2021 (يناير/سبتمبر) والتي وصلت إلى 29.7 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 21.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2020.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية على رأس الصادرات المصرية خلال 2021 بـ 8.3 مليارات دولار، بينما جاءت منتجات اللدائن في المرتبة الثانية بـ 2 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية في المرتبة الثالثة بـ 1.9 مليار دولار.

وجاء تجمع دول العشرين في مقدمة التكتلات الدولية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2021 بـ 14.1 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي ثانيًا بـ 9.6 مليارات دولار، والدول العربية في المرتبة الثالثة بـ 7.8 مليارات دولار.