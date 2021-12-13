مطورون عقاريون: توقعات بتعافى سوق العقارات العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم

توقع مطورون عقاريون تعافى سوق العقارات فى العام 2022، وقالوا إن العام المقبل سيشهد عودة قوية فى حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنا مع تعافى الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة الامريكية اليوم.

وقال أشرف عز الدين، المدير العام لإحدى الشركات أن السوق العقارية، تشهد العديد من التحديات، والتى يأتى على رأسها الاستقرار التشريعي، موضحا أن السوق تحتاج إلى ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات العقارية من أجل استقرار السوق، واضاف: نعمل على ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة ولا نريد أن نفاجأ بأية قرارات مستقبلية تؤثر على تلك الخطط.

وفيما يتعلق بمدى تأثير زيادة اعتماد المستهلكين التجارة الالكترونية على مبيعات العقارات التجارية وحركة ”المولات”، قال عز الدين أن التسوق الالكترونى فى مصر، رغم انتعاشه فى فترة كورونا، الا انه حتى الان لم يؤثر على حركة بناء المراكز التجارية، موضحا أن عدد الزائرين للمراكز التجارية الخاصة بالفطيم فى مصر بلغ 109 ألف زائر يوم الجمعة السوداء الماضي.

وقال ناجى فهمى رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، أن النموذج الحالى للتمويل بحاجة إلى تطوير، من أجل تنشيط السوق.

وأضاف أن هناك عددا من البدائل التمويلية التى تسهم فى دعم منظومة التمويل العقاري، وتتيح فرصا تمويلية طويلة الأجل تعزز تنشيط السوق وتدعم نمو القطاع العقاري.