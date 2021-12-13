مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بقها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت لاحقا بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، بورود بلاغ من عمليات النجدة بصطدام أحد القطارات بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور انتلقت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور "ع أ ف"، 27 سنة، مقيم كفر العمار دائرة مركز شرطة طوخ، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بقرية الناصرية دائرة قسم شرطة قها، اصطدم به أحد القطارات "القاهرة الإسكندرية"، ما أدى إلى إصابته بتهشم بالجمجمة وإصابات بمناطق متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى نقل الجثة لمستشفة بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت لاحقا بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.