مسئولة بالأمم المتحدة تشيد باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

كتبت : هند المغربي

قالت الدكتورة رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" فى مصر فى تصريح خاص لليوم السابع: "مصر لديها دور رائد وقوى فى المنطقة وتسير خطوات سريعة وقوية تجاه التنمية وتدعم بقوة أهداف التنمية المستدامة، والتى تنطلق من منع ومكافحة الفساد فى كافة القطاعات".

وأشادت د. رانيا هدية باختيار مدينة شرم الشيخ أحد أهم المدن السياحية فى مصر لاستضافة المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد لكونه الحدث الأهم عالميا لمكافحة ومنع الفساد ووضع أجندة العالم للفترة القادمة لمكافحة ومنع الفساد مؤكده على أن المؤتمر يأتى وسط تحديات عالمية لمواجهة جائحة كورونا".

وقالت المسؤولة الأممية "إن مكافحة ومنع الفساد أحد أهم الخطوات لدفع عجلة التنمية فى كافة القطاعات وهو ما شددت عليه الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية واتخذت العديد من الإجراءات والتزمت بعدد من الاتفاقيات الدولية الهامة لتعمل بقوة على دفع عجلة التنمية".

جاء ذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - COSP9 -فى شرم الشيخ، الذى افتتح فعاليته منذ قليل و يناقش مجموعة واسعة من الموضوعات منها التعافى من جائحة كوفيد-19 بنزاهة ومنع الفساد ومكافحته والمضى قدمًا.

يترأس المؤتمر حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية بحضور الدكتور غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

حيث تجتمع الدول الأطراف فى الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية ومن المتوقع أن يحضر حوالى 2700 شخص، بما فى ذلك العديد من المشاركين من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني.