مركز التصدير الروسى يطلق جناح الصادرات للصناعات الغذائية الروسية بالقاهرة

كتب إسلام سعيد

أطلق مركز التصدير الروسى تحت رعاية وزارة الزراعة الروسية؛ جناح الصادرات الدائم للصناعات الغذائية الروسية بالقاهرة Russian Good Food، وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الغذائية الروسية فى المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية. يأتى ذلك فى إطار علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، خاصة فى المجالات التجارية والاستثمارية.

حضر افتتاح الجناح نائب وزير الزراعة الروسى، والوزير المصرى المفوض للعلاقات التجارية الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور محمد السيد ونائب رئيس مركز التصدير الروسى بمشاركة العديد من رجال العمال والمستثمرين واصحاب الشركات وكوادر من جهات حكومية خاصة بقطاع الصناعات الغذائية مثل اتحاد الغرف التجارية شعبة الصناعات الغذائية ووزراة التموين ومركز الصناعات الغذائية بالتجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات

ويعد جناح الصادرات للصناعات الغذائية الروسية الدائم؛ أول جناح من نوعه، والذى يهدف إلى ترويج المنتجات الروسية فى السوق المصرى بسعر تنافسى، ويعمل الجناح كوسيط بين شركات ومصانع المنتجات الغذائية الروسية والتى تشمل منتجات المياه، والألبان، والحبوب، والحلويات، والمخبوزات، والزيوت، والمثلجات، والتوابل، والمكسرات، والفواكه المجففة وغيرها؛ وبين شركات التوزيع المصرية، والمستوردين والمستثمرين، والفنادق، والهايبر ماركت وغير ذلك.

ويشمل الجناح 30 شركة روسية لها خبرات واسعة فى مجال إنتاج المواد الغذائية عالية الجودة، ومن المستهدف أن تزيد إلى 40 شركة فى منتصف 2022.

وأثناء مراسم الاحتفال تم توقيع مذكرة تبادل تجارى بين الجناح الروسى وإحدى الشركات المصرية بقيمة 10 ملايين دولار صادرات من المنتجات الغذائية الروسية إلى السوق المصري.