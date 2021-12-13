مدينة معا تستقبل 3665 أسرة من عزبة أبو قرن لتوفير حياة كريمة للسكان

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مدينة معا بالسلام استقبلت حتى الآن 3665 أسرة حتى الآن، من سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة، مشيرا إلى أن كل المستحقين تسلموا وحدات مفروشة ومجهزة بالكامل، ضمن مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة، وتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة فى إزالة منطقة عزبة ابو قرن العشوائية بحى مصر القديمة والتى ستدخل ضمن المشروع الذى يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه.

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار ليصبح لدينا 21 ألف بالوعة أمطار بخلاف بالوعات الصرف الصحى والبالغ عددها ⁵⁵ ألف بالوعة كما تم الإنتهاء من إنشاء خزانات الأمطار فى بعض مناطق كالأوتوستراد بمدينة نصر، كما تم رفع كفاءة بعض المحطات مثل عين شمس .

وأكد على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول اى موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقى الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات، مطالبا بالمزيد من الحملات لمنع تقديم الشيشة بالمقاهي.

وأضاف محافظ القاهرة إلى أنه تم تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم، كما يتم حاليا متابعة تطعيم الطلبة فى الفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة مشيرًا إلى أنه رغم أن المستهدف تطعيم مليون و200 ألف طالب إلا أنه تم لم يتم تلقى سوى 20 الف موافقة من أولياء الأمور على تطعيم ابناءهم حتى الآن مطالبًا بالتواصل مع أولياء الأمور لتوضيح أمان التطعيمات وأهمية تلقى التطعيم لحمايتهم.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم متابعة الوجبات المدرسية والتأكد من صلاحيتها حفاظا على سلامة الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما طالب محافظ القاهرة باستمرار الحملات لإزالة التعديات على نهر النيل والبالغ عددها 1066 تعدى تم إزالة 415 تعدى منها حتى الآن، كما طالب باستمرار حملات استرداد الأراضى مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد الأولى بين المحافظات فى انجاز هذا الملف .

كما وجه محافظ القاهرة نواب المحافظ وهيئة النظافة والرصد البيئى بإعداد تقرير أسبوعى عن مستوى النظافة بالمناطق التى تتولى مسئوليتها شركات النظافة الجديدة .

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة الحفاظ على المحاور والطرق والكبارى الجديدة بالعاصمة والتى كان للمنطقة الشرقية لها النصيب الأكبر منها من خلال المتابعة والصيانة المستمرة لها.

كما طالب محافظ القاهرة بحصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية بالمحافظة لوضع آلية لإدارتها خاصة العشوائية والتى تعددت شكاوى المواطنين منها فى الفترة الأخيرة خاصة عند محطة جامعة حلوان.

وأكد محافظ القاهرة أن رؤساء الأحياء يقع على عاتقهم عبء كبير ولابد من تواجدهم الميدانى بالشوارع بصفة مستمرة لمتابعة شكاوى المواطنين، مع ضرورة تفعيلهم للمشاركة المجتمعية من أجل تطوير الأحياء.

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعى بكل من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وأكد محافظ القاهرة أن التواجد الميدانى بالشارع هو أساس عمل رئيس الحى مطالبًا النواب بمتابعة عمل رؤساء الأحياء ومحاسبة المقصر منهم على الفور .

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء للمبانى الآيلة للسقوط والتى اصبحت تمثل مشكلة كبيرة، مع إخلاء تلك المساكن من المواطنين وتسكينهم فى مساكن بديلة مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان دراسة إنشاء مساكن بديلة للمواطنين الذين يتم اخلائهم بسبب أن مساكنهم آيلة للسقوط باعتبار أن هذا الأمر واجب انسانى وقانونى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع الفواخير اصبح مكان حضارى وطالب بتقنين أوضاع المتواجدين به، ووضع إجراءات صارمة للحفاظ على ما تم تحقيقه، مؤكدا بأنه لن يتم السماح بالتلاعب بأموال الدولة او المال العام اوالتواجد بدون وجه حق بالقرية .

كما شدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع ازمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ .

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بالاستعداد لاعياد الميلاد وعمل خطة لرفع كفاءة النظافة حول أماكن العبادة وتسهيل حركة المرور موجهًا التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس .