مدينة الأقصر تشن حملات نظافة مكثفة فى الشوارع والأحياء .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، عن تواصل حملات النظافة المكثفة على قدم وساق بشوارع المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرئيس المدينة لرؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة بضرورة الإهتمام الجيد بحالة النظافة والتجميل، بالمرور المستمر على الأماكن المخصصة لتجميع القمامة والتراكمات والمخلفات نظراً لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أن حملات النظافة المكثفة تجري على قدم وساق وبإستمرار يتم متابعة أعمال حملات النظافة المكثفة بكل حي لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، حيث نظمت كافة الأحياء حملات نظافة مكثفة وشاملة على مدار اليوم، وذلك لرفع القمامة والمخلفات باستخدام المكبس الخفيف إضافة إلى الأعمال اليدوية بواسطة العمال.

واستهدفت الحملات جميع شوارع الأحياء الرئيسية ومعظم الشوارع الجانبية حسب الخطة الموضوعة وتم رفع القمامة من نقاط التجميع والتراكمات أسفل الحاويات إضافة إلى أنه دائماً تجري حملات نظافة لرفع جميع الأتربة الناعمة أسفل البلدورة، وجاري متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بكافة الأحياء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضاري بالمدينة.

وفي نفس السياق نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطى المخدرات بالأقصر - فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتعاون مع الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر - حملة توعية لجميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر، عن أضرار المخدرات والعواقب القانونية المتعلقة بتعاطى المواد المخدرة، وبشأن أحكام قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، وبدء تطبيقه اعتباراً من منتصف ديسمبر.

وقام فريق عمل الصندوق بزيارة الإدارات المختلفة بالمدينة وتوعية جميع العاملين فيها بمخاطر تعاطى المخدرات وإيضاح كافة الإجراءات المتبعة لمن يثبت تعاطيه من العاملين من الجهاز الإدارى التى تصل إلى حد الفصل نهائياً وذلك بموجب قانون 73 لسنة 2021، وكيف أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسائلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.



تواصل حملات النظافة المكثفة فى الشوارع والأحياء



حملات النظافة المكثفة فى الشوارع والأحياء لتجميل المدينة