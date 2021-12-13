محافظ قنا يسلم 120 جهاز تعويضى لذوى الهمم فى الاحتفال بيومهم العالمى

قنا صابر سعيد

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أبناء المحافظة من ذوى الهمم احتفالهم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الذى نظمته مؤسسة التأهيل الإجتماعى لذوى الإعاقة، وذلك بحضور العميد أحمد عوض، المستشار العسكرى للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي، وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة فى الاحتفال وأهالى ذوى الإحتياجات الخاصة.

قدم محافظ قنا التهنئة، للحضور بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يحمل هذا العام كل الخير والتوفيق لنا جميعا، ولمصر العزيزة دوام الاستقرار والأمان والتقدم، معربا عن سعادته لمشاركة ذوى الإحتياجات الخاصة الاحتفال السنوى باليوم العالمى الخاص بهم، مشيرا إلى أن هذا الحفل أصبح تقليدًا سنويا نحرص على تنظيمه ليتيح لنا الفرصة لنجدد اللقاء والتواصل معكم، ونحتفى بكم بالشكل الذى يليق بما تقدمونه من عمل وعطاء، وإرادة وعزيمة نستلهم منها الأمل والعمل من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نحلم به جميعا.

وأضاف "الداودي" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أبدى اهتماما بالغا بذوى الإحتياجات الخاصة وكان بمثابة الأب الروحى لهم، فلم يبخل لحظة واحدة فى الإستجابة لهم، وتحقيق رغباتهم وكان حاضرا فى كل مناسباتهم بداية من أول حدث رياضى يحضره عقب انتخابه رئيسا للجمهورية فى دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للأوليمبياد الخاص ديسمبر 2014 ، مرورا بإطلاق عام 2018 عاما لذوى الإحتياجات الخاصة ، والذى جرى خلاله اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تمثيل هذه الفئة فى مجلس النواب كل ذلك دليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بهم، كشريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضة الوطن.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين فى المجتمع وابراز قدراتهم وتعزيز بيئة الابداع الفكرى والفنى والعلمى لديهم تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

ووجه محافظ قنا، التحية لأسر وأولياء أمور ذوى الإحتياجات الخاصة، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم من ذوى الهمم، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من ذوى الهمم، داعيا إياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم فى الحياة، متمنيا لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المديرية تسعى جاهدة لاستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل على دمج أبنائنا من ذوى الهمم فى المجتمع و الحصول على حقوقهم ومساواتهم بكافة فئات المجتمع، وهو ما سيساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بوطننا حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، كما استعرض " الباز " الأنشطة والخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الإجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة .

وسلم محافظ قنا 120 جهاز تعويضى للمستحقين شملت 27 كرسى متحرك، 26 سماعة طبية، 14 سماعة، 7 كرسى متحرك صغير، 6 كرسى متحرك أطفال، 6 طرف صناعى، 6جهاز بتر، 4جهاز شلل، 3 كرسى متحرك كبير، 3 كرسى صغير، 2 مشاي، 2 جهاز تعويضى سفلى، جهاز بتر مزدوج، دراجة تُدار باليد، جهاز طرف صناعى، طرف صناعى تحت الركبة، طرف صناع - ذراع، كما سلم الدروع التذكارية لعدد 11 جمعية أهليه تقديرا لدورها فى رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة، وعلى هامش الإحتفال تفقد المحافظ معرض للمنتجات الزراعية والمخبوزات والمشغولات اليدوية.

يُذكر أن الإحتفال شهد تقديم عدد من الفقرات الفنية التى قدمها الأطفال من ذوى الهمم الملتحقين بالحضانات التعليمية بالمحافظة .



الحفل