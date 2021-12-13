محافظ شمال سيناء يستجيب لطلب مواطنة بالشيخ زويد بإعادة تقدير تعويض منزلها

استجاب اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، لطلب مواطنة من أهالى حى ابو رفاعى جنوب مدينة الشيخ زويد، بإعادة تقدير قيمة التعويض المخصص لأضرار لحقت بمنزلها.

وخلال جولة للمحافظ بحى أبورفاعى أثناء زيارته قرى الشيخ زويد، توقف أمام أسرة أضير منزلها، واشتكت سيدة انها بنت بيتها على عدة سنوات وتعرض لأضرار، ولم تنصفها الجنة المحافظة بتقدير لازم، مؤكدة أن قيمة التعويض التى أقرتها اللجنة 10 آلاف جنيه، والخسائر تجاوزت هذا الرقم بأضعاف.

قال المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة تعيد تقدير قيمة التعويض بما يتناسب مع الأضرار الواقعة على المنزل، أنه قرر زيادة قيمة التعويضات التى أقرتها لجان المعاينة للمنازل المضارة بنسبة 50% بدلا من 25‎%‎ على قيمة التعويضات المقدرة، وتزويد قرى الشيخ زويد بعدد 10 محولات كهرباء، من بينها 6 محولات من شركة الكهرباء، و4 محولات من جهاز التعمير، وتوفير اسلاك معزولة هوائية.

أعلن المحافظ عن إنشاء 25 منزل بدوى فى قرية الظهير، وإنشاء هرابتين لتخزين المياه، بجانب إنشاء 6 خزانات أرضية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس فى مختلف القرى.

كما أعلن المحافظ عن توفير 4 سيارات من المحافظة لنقل الأثاث الخاص بالمواطنين المنقولين إلى المحافظات الأخرى، أو قيام المحافظة بتحمل مصروفات نقل الأثاث، موجها الدعوة للمواطنين بالعودة مرة اخرى إلى الشيخ زويد، بعد استقرار الأمور.

وخلال جولته تفقد المحافظ حى أبوفرج وحى القرعان غرب مدينة الشيخ زويد، واستمع لشكوى سيدة ارملة تأخر صرف مستحقات تعويضها، ووجه بسرعة الصرف، كما استمع لشكاوى من الأهالى ومطالب بسرعة صرف إعانات عاجلة لهم لتساعدهم فى بناء مساكن.