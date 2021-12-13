اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:40 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى بخطة تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 06:34 م
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى بخطة تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لخطة تطوير المناطق الغير مخططة والتى تجرى بعدد 7مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية" وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبتكلفة تقدر ب258 مليون جنيه.
 
حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى شركات المرافق و الطرق و الجهات المُنفذة للمشروع، و تناول الاجتماع استعراض موقف مشروعات المرافق من أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء والغاز و الاتصالات بتلك المناطق و أيضاً إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار و حنفيات إطفاء الحرائق..
 
هذا وقد بحثت "المحافظ" خطة تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار ، حيث وجهت تعليماتها الى الجهات المُنفذة بسرعة عمل الرفع المساحى للمناطق مع مراعاة المنسوب التصميمى لكل منطقة لتحديد أماكن إنشاء البالوعات بما يضمن عدم تراكم المياه بالشوارع والطرق، كما أكدت على إعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من أعمال شبكات المرافق، مؤكدة أيضاً على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتنفيذ رؤية الخطة للتطوير الشامل لتلك المناطق تعزيز الخدمات بهم .
 
 
 

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