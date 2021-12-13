محافظ المنيا يوجه بغلق وتشميع أحد المطاعم وفحص تراخيص كافة الأكشاك

المنيا -حسن عبد الغفار

قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة المنيا، وذلك بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، وشرطة المرافق والجهات المعنية.

شملت جولة المحافظ ، المرور على المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمخابز، بأحياء وسط وشمال المدينة، بدءاً من ميدان بالاس وحتى مبنى هيئة الأبنية التعليمية بحى شمال المدينة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه محافظ المنيا، رئيس المدينة بتحرير محاضر مخالفة إشغال طريق لإحدى المحلات التجارية، بالإضافة لغلق وتشميع مطعم بحى شمال المدينة، وتنفيذ الإزالة الفورية لأحد المحال التجارية للتعدى على حرم الطريق، موجها بفحص تراخيص جميع الأكشاك التى تم المرور عليها للتأكد من صلاحية التراخيص، مع تطبيق أحكام القانون مع المخالفين بتطبيق الإزالة الفورية.

كلف "القاضي"، السكرتير العام المساعد، بالاستمرار فى رفع الإشغالات وإزالة التعديات لتشمل جميع أحياء المدينة، مع تحرير محاضر للمخالفين، بهدف القضاء على العشوائية وكافة مظاهر التعديات على حرم الطريق، لتحقيق الصالح العام للمواطنين.