محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية لمواطنين لظروفهم الصحية والمعيشية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام مواطن من ذوي الهمم من ناحية قرية سمادون مركز أشمون يعاني من بتر فى ذراعه الأيسر ويعول 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر رزق ثابت وعلي الفور قرر محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة تساعده علي توفير متطلبات أسرته ومراعاة لظروفه الاجتماعية.

كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من كفر الغريب – مركز أشمون فقد زوجته في حادث قطار وليس لديه مصدر دخل ثابت وذلك لمساعدته علي تحمل أعباء المعيشة واحتياجات أولاده الاربعة فى مراحل التعليم المختلفة .

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية المستمرة لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وعقب لقائه بهم في جولته أمس بمدينة أشمون وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة تقديم يد العون والمساعد لتلك الاسر لتوفير حياة كريمة وأمنة لهم.

ومن جانبهم أعرب المواطنان عن سعادتهما لما لمسوه من اهتمام وتقدير من محافظ المنوفية ورعايته للأسر الأولى بالرعاية وتلبية متطلباتهم.



محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية لمواطنين لظروفهم الصحية



صرف مساعدات مالية لمواطنين لظروفهم الصحية



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